İsmail Kartal'dan Beşiktaş galibiyeti yorumu! "Dersimize iyi çalıştık"

Beşiktaş maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Hafta içi Beşiktaş’a çok çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Çalışmayı seven bir oyuncu grubumuz var. Ben ve ekibimde çalışmayı seven ve çalıştıran bir ekibiz. Kolay kolay oyuncuları boş bırakmayız. Hem takımın gelişimini hem oyuncuların gelişimini sağlayabilmemiz için tesiste biz onlarla beraber yatıp kalkıyoruz. Sonuçta Beşiktaş’ı iyi analiz ettik. Dersimize iyi çalıştık. Antrenmanlarda bazı oyuncularımız belki biraz acı çekiyorlar ama acı çekmeden de zaferler gelmez. Gerçekten çok iyi çalıştık. Taktik, disiplin olarak rakibimizin ne yapacağını ve bizim onlara karşı hikayemizin ne olduğunu çok iyi anlattık. Oyuncularımda taktik ve disiplin olarak maç başından sonuna kadar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Oyunun son bölümünde birazcık fizik olarak oyundan düştük. Bu sistemde fizik olarak birkaç hafta sonra birazcık daha takımımızın seviyesini yukarı doğru çekebilirsek çok daha iyi bir Konyaspor olacağını biliyorum. Çok daha iyi mücadele eden, savaşan başarılı olabilecek bir takım yaratmaya çalışıyorum. Bütün planlamam ve hedefim bu." diye konuştu.

Kartal, Konyaspor’u ligin ilk 10 takımı içinde yer almasını hedeflediğini ve bu yönde de çalışmalar yapacaklarını söyledi.