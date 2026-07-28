İsmail Kartal'dan Asensio açıklaması: Gülüp geçiyorum

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Semedo, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında oynanacak Gornik Zabrze müsabakası öncesi açıklamalarda bulundu.

SEMEDO: BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR

"Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz taraftarı önünde oynayacak. Ancak karşılarında çok tutkulu, kazanmayı ve bir üst tura çıkmayı çok isteyen bir takım görecekler."

"Ben, sahanın içinde her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncuyum. Yazın kısa bir tatil sürecim oldu. Hocamızla da konuştum çünkü bu maçın takımımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ben her zaman takımım için hazırım ve yarın da hazır olacağım."

"Üçüncü bölgede takımıma katkı sağlama konusunda daha da iyi olmak istiyorum. Geliştirmemiz gereken birçok yönümüz var. Daha iyi bir seviyeye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz."

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İSMAİL KARTAL: TURU GEÇMEK İÇİN GELDİK

"İlk maçta evimizde iyi bir futbol oynadık. Birkaç gol daha bulabilirdik ancak sonuçta sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldık. Küçük bir avantajımız var ama yarınki maça en iyi şekilde konsantre olduk. Rakibimizin bu hafta ligde oynadığı ilk maçı da izledik. Buraya ilk maçtaki skoru korumak için değil, iyi futbol oynayıp bunu hak ederek turu geçmek için geldik."

GREENWOOD OYNAYACAK MI?

"Bütün oyuncularım benim için değerli ve her biri iyi durumda. Her geçen gün performansları daha da yükseliyor. Biraz daha zamana ihtiyacı olan oyuncularımız da var. Kendi kadromuz içinden forvet bölgesi için alternatifler oluşturduk ve bunu antrenmanlarda denedik. Yarın da ilk maçta olduğu gibi bütün oyuncularım hazır ve tamamen maça konsantre. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

ASENSIO KONUSU: GÜLÜP GEÇİYORUM

"Asensio ile aramda hiçbir sorun yok. Hiçbir oyuncuyla aramda sorun olamaz. Söylenenlere gülüp geçiyorum. Biz buraya sorun yaratmaya gelmedik. Takım ruhunu ve takım karakterini oluşturmaya geldik. Oyuncularımın hepsi değerli. Oynayan, oynamayan bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız ve bütün kupaları kazanacağımıza inanıyorum."