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İsmail Kartal'dan Arda Güler sözleri: İlk ben oynatmıştım

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Arda Güler
İsmail Kartaldan Arda Güler sözleri: İlk ben oynatmıştım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2026 13:39

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Azerbaycan basınına konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Azerbaycan basınına röportaj verdi. İlk olarak Bakü'de kendilerine gösterilen yoğun ilgiyi anlatan Kartal, "Bu, insanların bize duyduğu sevgi ve saygıyı temsil ediyor. Bizi burada görmek onları çok mutlu ediyor. Otele vardığımızda büyük bir saygı gördük. İnsanların bize gösterdiği sevgi bizi çok mutlu etti. Onlara çok minnettarız. Bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar." dedi.

İsmail Kartaldan Arda Güler sözleri: İlk ben oynatmıştım

'3-4 YIL ÖNCE TEKİLİF GELMİŞTİ'

Kartal, "Birkaç yıl önce basında çıkan iddialara göre, Azerbaycan'ın Neftçi kulübü sizi teknik direktör olarak görmek istiyordu. Burada çalışma fırsatınız vardı, neden değerlendirmediniz?" sorusuna ise, "Benzer bir teklif 3-4 yıl önce Azerbaycan'dan menajerler aracılığıyla gelmişti. O zaman işler yolunda gitmemişti. Ama futbol böyle işte." yanıtını verdi.

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İsmail Kartaldan Arda Güler sözleri: İlk ben oynatmıştım

'18 YIL SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILDIK'

Bu sezonki performansını da değerlendiren tecrübeli teknik adam, "18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldik. Bunu teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte başardık. İlk maçımızda AS Roma ile 1-1 berabere kaldık, galibiyeti kaçırdık ama çok iyi oynadık. Umarım gerisi iyi gider." sözlerini sarf etti.

İsmail Kartaldan Arda Güler sözleri: İlk ben oynatmıştım

'ARDA GÜLER BİZDEN YETİŞTİ'

İsmail Kartal ayrıca röportajın bir bölümünde Arda Güler'den bahsederek, şunları söyledi: "Arda Güler bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu Fenerbahçe A Takımı’nda ilk ben oynatmıştım."

 

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Arda Güler

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