İsmail Kartal'dan Ake ve Greenwood açıklaması: 'Yavaş yavaş geliyor!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamaları;

"EN 3-4 GOLLE KAZANABİLİRDİK"

"Rakibimiz küçümsenecek bir rakip değil. Çok disiplinli, fizik gücüne dayalı, geçiş oyunu oynayan bir takım. Böyle oynayacaklarını biliyorduk, bu yönde çalıştık. Fakat, en az 3-4 golle kazanabilirdik. Bunu da oyun olarak hak ettik. 2 topumuz direkten döndü. Maç başından sonuna kadar oyunu domine ettik. İkinci yarı kalemize gelemediler. Maç başından sonuna kadar 2 şut atabilmişler. İkinci yarı 1 tane dahi kornerleri yok.

Bu takımlar böyledir. Hiçbir şey yok zannedersiniz, oyunun büyüsüne kapılıp savunma zaafı verirseniz değerlendirirler. Oyuncularım da rakibe boşluk vermediler. Disiplinli oynadık. Çok pas yaparak, sürekli arayarak, sabırlı oynayarak maçın sonuna kadar aynı taktik disiplinle oynadık. En az 2-0, 3-0 bekliyorduk. Sonuçta 1-0 kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

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"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ BU"

"Taraftarlarımız görkemli bir destek verdiler. Fenerbahçe'nin büyüklüğü bu. Taraftarlarımızı mutlu etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz."

"HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

"Yeni sezon, yeni oyuncular, yeni antrenör ben geldim İsmail Kartal olarak, başkanımız geldi, yeni yönetim. Hep birlikte çalışıyoruz. Şu anda biz hep beraber Samandıra'da çok güzel bir çalışma ortamımız var. İnşallah üstüne yavaş yavaş koyarak, oyunumuzu güçlendirerek, takıma yeni girecek arkadaşlarla beraber yolumuza devam edeceğiz."

"ÇOK KALİTELİ OYUNCULARIMIZ VAR, HEPSİ DEĞERLİ"

"Oyuncularımın hepsi çok değerli, Talisca müthiş bir frikik. Asensio öyle. Greenwood öyle. Ake öyle. Çok kaliteli oyuncularımız var. Bu kadar kaliteli oyuncuları hepsini bir arada oynatamazsınız. Futbol sadece kaliteli oyuncularla değil fiziğe de dayalı bir oyun aynı zamanda. Mücadele etmek, topu kaptırınca reaksiyon vermeniz lazım. Maç maç, rakibe göre değerlendireceğiz."

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"2'İNCİ GOLÜ ERKEN BULSAYDIK..."

"Biz antrenmanlarda geldiğimiz günden beri topu hızlıca geri almaya çalışıyoruz. Belki 2'inci golü erken bulsaydık, onlar da açılırdı ve farklı bir şey ortaya çıkabilirdi."

"2-3'Ü BULUP RAHAT BİTİRMEYİ HEDEFLİYORDUK"

"Yüzde 80 topla oynama oranı var. Gol pozisyonlarına da girdik. 2-3'ü bulup maçı rahat bitirmeyi hedefliyorduk. Oyuncularım sahada iyi oynadı ama 1-0 bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"EKİBİME GÜVENİYORUM"

"Çok fazla endişelendirmiyor skor ve oyun arasındaki fark. Ben ekibime, oyuncularıma güveniyorum. Biz her maça çok çalışıyoruz. 8 gün var diğer maça. 4 gün sonra lig maçları var, hocalardan bir tanesi oraya gidecek, canlı izleyeceğiz. En ciddi, en iyi konsantre olmamız gereken maç olacak bu. O maça kadar Greenwood, Asensio gibi oyuncularımız da daha iyi duruma gelecek. Planlarımız turu geçmek üzerine. Avantajımız iyi ve güzel. Kalite olarak rakibimizden daha iyiyiz. Fizik olarak çok iyi bir takım, ciddiye alınması gereken bir takım. Devre arasında bunu konuştum oyuncularla."

ASENSIO

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"Asensio ile dün akşam konuştum. "Kendini nasıl hissediyorsunuz" dedim. "Ben yüzde yüz hazırım" dedi. "Bana göre daha yüzde 70'sin" dedim. "Doğru, siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz." dedi. "Acele etme" dedim. 69'da oyuna aldım. Yavaş yavaş geliyor. Greenwood geliyor. Ake bir ağrı hissetti, riske etmedik, oyundan aldık."

NATHAN AKE

"Nathan Ake'nin hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık."

OOSTERWOLDE

"Uzun zamandan sonra Oosterwolde sol bek oynadı. İlk devre hücuma katkısı olmadı, destek verdi. Savunma anlamında iyi bir oyun sergiledi. İkinci yarı onu stopere aldım. Sezon içerisinde belki Ake sol bek oynar, biz üçlü oynayabiliriz. Rakibe göre değişecektir bu."

BARTUĞ ELMAZ

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"Bartuğ evladımız, genç oyuncumuz. Kamp başından bugüne çok hak etti. Hakkının karşılığını oynatarak verdik. Onun yerine oynayan milli oyuncular var, tatlı rekabet olacak, savaş olacak. Şu anda Bartuğ onların önünde olduğu için Bartuğ ile başladım oyuna."

GUENDOUZİ

"Bizim şimdi rakibe göre ön alan baskılarımız değişkenlik arz edecek. Kante ile beraber olabilir, Kante geride kalabilir, Guendouzi öne çıkabilir. Bunlar rakibe göre o hafta karar vereceğimiz şeyler. Guendouzi şu an orayı tutan oyuncumuz. Orada rakibi var, İsmail. Kante, Fred, Asensio orada rotasyonlu çok oyuncumuz var. Değişe değişe kullanacağız."

FRED

"Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak!"

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VEDAT MURIQI & TALISCA

"Muriqi güçlü, kafa toplarında etkili, bağlantıları yapan, baskı yapan bir oyuncu. Muriqi olmadığı için Talisca ile oynadık. Çok teknik, çok akıllı, toplara iyi vuran, iyi paslar atan, kafalara çıkabilen bir oyuncu. Vedat olmadığı için Talisca'yı orada kullandık. Bugün elinden geleni yaptı."