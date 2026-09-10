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İsmail Kartal'a şişe atan taraftara men cezası!

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Roma
İsmail Kartala şişe atan taraftara men cezası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 23:39

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçında Teknik Direktör İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren taraftara seyirden men cezası verildiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında İtalyan ekibi Roma ile oynanan maçta teknik direktör İsmail Kartal'a su şişesi atan taraftara seyirden men cezası verildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi’nde sahamızda AS Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır.

Şahıs hakkında 6222 sayılı Kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır."

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Roma

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