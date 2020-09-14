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GeriFutbol İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 14.09.2020 - 21:38 | Son Güncelleme:

İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

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İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı
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İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman yeni teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Kartal, antrenman öncesinde oyuncularla yaptığı toplantıda yeni sezona güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Takım olarak iyi konsantre olmaları gerektiğini belirten Kartal, futbolculara sonuna kadar güvendiğini belirtti.

Daha sonra koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışması ve topla oyunla sürdü.
Antrenman, koşu, açma ve germe hareketleriyle tamamladı.

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