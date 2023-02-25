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İsmail Kartal ve Mircea Lucescu'dan deprem açıklamaları! "Futbol konuşmak içimden gelmiyor"

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#İsmail Kartal#Mircea Lucescu#Deprem
İsmail Kartal ve Mircea Lucescudan deprem açıklamaları Futbol konuşmak içimden gelmiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2023 11:52

Mircea Lucescu ve İsmail Kartal, Türkiye'yi sarsan deprem felaketine ilişkin konuştu. Kartal, "Trabzonspor maçında Türkiye'nin nasıl kenetlendiğini gördük. Bu kenetlenme devam etmeli" dedi. Lucescu ise "Yaşadığınız acıyı yürekten paylaşıyorum" diye konuştu.

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Geçen sezon Fenerbahçe'de sezonu tamamlayan teknik direktör İsmail Kartal ve Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, Türkiye'yi sarsan deprem felaketine ilişkin konuştu.

Antalya'da devre arası kampı yapan Kiev'in hazırlık maçını izleyen ve Fanatik'e konuşan Kartal, "Kendimi geliştirmek adına burada takımları ve oyuncuları izliyorum. İnanın futbol konuşmak içimden gelmiyor. Trabzonspor'un, Basel ile geçen hafta sahasında oynadığı maçta Türkiye'nin nasıl kenetlendiğini gördük. Bu kenetlenmenin devam etmesi gerekiyor" dedi.

'Artık çözüm vakti'

Ülkemizde uzun yıllar çalışan Lucescu ise "Türkiye'nin yaşadığı bu durum, gerçekten büyük bir felaket. Türkiye'de yaşamış, Türk insanıyla bağlarını koparmamış biri olarak büyük üzüntü duyuyor ve yaşadığınız acıyı yürekten paylaşıyorum. Artık daha büyük acılar yaşanmaması adına çözümler üretilmeli" yorumunu yaptı.

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