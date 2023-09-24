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İsmail Kartal: Ülkemizde kolay değil

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Futbol
İsmail Kartal: Ülkemizde kolay değil
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 19:32

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor ile oynayacakları mücadele öncesi konuştu.

Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu ve iyi hazırlandıklarını belirten İsmail Kartal, "Son oynadığımız maçta gerçekten oyuncularım, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bizim geniş bir kadromuz var. O oyuncularımızı da oynatarak burada oynamasını planladığım oyuncuları dinlendirmiştik. Bugün de o maçta onamayıp bu maçta oynayacak oyuncularla birlikte iyi hazırlandık. Alanyaspor iyi bir takım. İyi transferler yaptılar. Bunları biliyoruz. Analizini yaptık. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bazı önemli detaylar var. Bunlar üzerinde çok çalıştık. Fenerbahçe'ye yakışan bir mücadeleyle buradan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.

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"EN HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

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Farklı bir sisteme geçtiklerini ve oyuncuların adapte olmaya çalıştıklarını kaydeden Kartal, "Geçen sene farklı bir sistem, bu sene farklı bir sisteme geçiş oldu. 8-9 tane yeni oynayan oyuncular var, bunların uyumu, sisteme adapte olmaları kolay bir şey değil. Aslında bunlar orta ve uzun vadeli planlamalar. Ama ülkemizde böyle imkanlar olmadığı için en hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Halen eksiklerimiz var ama genel olarak işin ana bölümünü hallettik. Bundan sonraki süreçte küçük detaylarla oyun gücümüzü geliştirmeye bakacağız" dedi.

 

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Futbol

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