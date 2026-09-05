İsmail Kartal: 'Tüm sorumluluk bende, taraftarımızı üzdük'

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Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Beklentilere cevap veremedik. Taraftarımızı üzdük. Tüm sorumluluk bende. Kaybettiğimiz için üzgünüz.

ÖZÜR DİLİYORUZ

Orta sahada birazcık rakibe göre baskılarda geri kaldık. Topa sahip olmamız gerekiyordu. Yeterli derecede topa sahip olamayınca pozisyonlar verdik. Tüm sorumluluk bende. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.

SÜREKLİ UZUN OYNADIK

Biz topa sahip olmayı seven bir takımız, bu en önemli silahlarımızdan bir tanesi. Bugün çok fazla topa sahip olamadık. Oyun geçişe döndü. Sürekli uzun oynadık. Kaptırdığımız toplarla da rakip üzerimize gelip pozisyon üretti.

HAKEM TEPKİSİ

Ligde 4 hafta oldu. 4 haftadır hakemlerin bize tutumu, lehimize verilmesi gereken penaltıların verilmediğini gördük. Bu akşamla beraber 4. penaltı oldu. Hakemin takdir haklarıyla ilgili davranışlarını, kararlarını sizlere bırakıyorum. Bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum.

ZAYIF KALDIK

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Maçı kazanmak için Kerem'i 10 numara gibi oynattık. Kaptırdığımız topta geri dönüşte zayıf kaldık ve maalesef ikinci golü yedik. Mağlubiyetin sorumlusu biziz. Önümüze bakıyoruz.

TALISCA AÇIKLAMASI

Transfer komitemiz çalıştı. Bizim de fikrimiz alındı. Yönetimle beraber bu kararları aldık.