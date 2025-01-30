×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Kartal transferini istedi Serdar Dursun imzayı attı.

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#İsmail Kartal#Serdar Dursun
İsmail Kartal transferini istedi Serdar Dursun imzayı attı.
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 00:15

İran'ın Persepolis takımını çalıştıran tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, Türkiye'den ilk transferini gerçekleştirdi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından İran'ın Persepolis takımına imza atan İsmail Kartal, Türkiye'den istediği futbolcuların olduğunu basın aracılığı ile dile getirmişti.

"TÜRKİYE'DEN BİRKAÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

İsmail Kartal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Şu anda çok sıkı birkaç gün kaldı transferin bitmesine. Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız." demişti.

Gözden KaçmasınFenerbahçe Trabzonsporlu Eren Elmalının transferi için devreye girdiFenerbahçe Trabzonsporlu Eren Elmalı'nın transferi için devreye girdi!Haberi görüntüle

Geçtiğimiz günlerde İran basınında konuya ilişkin, İsmail Kartal'ın Cenk Tosun ve Serdar Dursun transferlerini İran temsilcisinden istediği de kaydedilmişti.

İsmail Kartal transferini istedi Serdar Dursun imzayı attı.

Haberin Devamı

RESMİ İMZAYI ATTI

İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Serdar Dursun'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Serdar Dursun bu sezon Alanyaspor ile 15 maça çıkarken gol ve asist üretememişti.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin yeni transferi Ognjen Mimovici anlattı Güçlü ve hızlı | Dzeko ile Tadic faktörü olacak | Milli Takım müjdesiFenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic'i anlattı! 'Güçlü ve hızlı' | Dzeko ile Tadic faktörü olacak | Milli Takım müjdesiHaberi görüntüle



Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#İsmail Kartal#Serdar Dursun

BAKMADAN GEÇME!