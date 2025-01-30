İsmail Kartal transferini istedi Serdar Dursun anlaşmaya vardı! İşte yeni takımı

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Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından İran'ın Persepolis takımına imza atan İsmail Kartal, Türkiye'den istediği futbolcuların olduğunu basın aracılığı ile dile getirmişti.

"TÜRKİYE'DEN BİRKAÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

İsmail Kartal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Şu anda çok sıkı birkaç gün kaldı transferin bitmesine. Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız." demişti.

Geçtiğimiz günlerde İran basınında konuya ilişkin, İsmail Kartal'ın Cenk Tosun ve Serdar Dursun transferlerini İran temsilcisinden istediği de kaydedilmişti.





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İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Sports Digitale'in haberine göre Serdar Dursun'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı. Persepolis, golcü futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Serdar Dursun bu sezon Alanyaspor ile 15 maça çıkarken gol ve asist üretememişti.





