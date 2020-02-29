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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 20:11,Son Güncelleme:/

İsmail Kartal: "Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı"

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İsmail Kartal: "Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı"
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Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor'a 5-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Karşılaşma sonrası konuşan İsmail Kartal "Böyle bir ortamda maça çıktık, oyuncularımız yaşanan olaylardan dolayı üzgündü. Ancak maça çıkınca her şey unutulur. 65 dakika üstün olan bizdik. İkinci golü atsaydık, maçı kopartırdık. Ancak yapamadık." dedi.

İsmail Kartal sözlerini "Bu kadar iyi bir takıma karşı duran toptan goller yedik. Neredeyse Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı. Oyuncularımız sonrasında kırıldı, koptu. 65 dakika iyi olan bizdik, böyle bir mağlubiyeti hak etmedik. Taraftarlardan özür dileriz." ifadeleriyle tamamladı.

İsmail Kartal: Trabzonspor hiç oynamadan 3 gol attı

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