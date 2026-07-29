İsmail Kartal: 'Test maçı oldu!'

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve toplamda 2-1’lik skorla adını 3. eleme turuna yazdırdı.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamaları;

"BAMBAŞKA BİR FENERBAHÇE VARDI"

"Maça gerçekten iyi hazırlandık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre pek iyi oynayamadık. Neleri doğru yaptık, neleri eksik yaptık, ikinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Pozisyonlar bulduk, gol de yapabilirdik. Avrupa'da bu tip maçlar kolay değildir. Rakibimiz de iyi takım, taraftarlarıyla birlikte maçı iyi bırakmadılar. Onları da tebrik ediyorum. İyi bir mücadele oldu. Turu geçmesini bildik. Dersler çıkarmalıyız. Geliştireceğimiz yönler üzerinde çalışmalarımız devam edecek."

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"DERS ÇIKARACAĞIZ"

"Neleri eksik yaptık, neleri iyi yaptık ders çıkaracağız. Hepsini gördük. İlk yarının sonunda Kerem'in pozisyonu gol olsa maç kopacak. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı 3-4 tane pozisyon var. Turu geçtiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum. Hepsi ellerinden geleni yaptı. Bu tip maçları oynamak kolay değildir. Biz gelişmeye devam edeceğiz. Önümüze bakacağız."

"TARAFTAR BİZE İNANSIN"

"Sonuçta bu akşam turu geçen taraf olduk. Daha iyi olacağız. Daha iyi çalışacağız. Bütün taraftarlarımız bize güvensin, bize inansın. Biz yolumuza devam ediyoruz."

SEMEDO & TALISCA

"Semedo ve Talisca'nın durumuyla ilgili bilgimiz yok. İçeride buz tedavisi oluyorlar. Sağlık ekibimizin raporuna göre durumları belli olur."

"TEST MAÇI OLDU"

"Rakibin çok iştahlı olması nedeniyle baskı yaptılar. İlk devre istediğimiz oyunu oynayamadık. İkinci yarı bizim istediğimiz gibi bir oyun ortaya çıktı. Ara ara rakip üstümüze geldi, birkaç dakikalık baskılar yedik ama yine söylüyorum, neleri eksik yaptık neleri iyi yaptık ders oldu, test maçı oldu."

AKE & OOSTERWOLDE

"Sezon içerisinde Oosterwolde stoper, sol bek oynayacak. Bu bir avantaj. Ake de aynı şekilde. Ake çok tecrübeli, dengeli, ayak tekniği çok iyi olduğu için şu an böyle gidiyoruz. Rakibe göre ilerleyen haftalarda değişiklik olabilir."

DURAN TOPLAR

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"Duran toplara çok fazla önem veriyoruz bu sezon, hem savunmada hem hücumda. Çok çalışıyoruz. Çalışmak bizim işimiz zaten. Biz ekip olarak bu akşam çok güzel dersler çıkardık. Gelişmeye devam edeceğiz."

"İLK DEVRE KONSANTRE OLAMADIK"

"İlk devre ya iyi konsantre olamadık ya top kayıpları ya da önde daha çok top tutabilirdik. İkinci yarıda ikili mücadelelerde daha fazla sertleştik, İsmail'in ortaya girmesiyle beraber. İlk devre istediğimiz gibi olmadı."