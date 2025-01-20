İsmail Kartal sürprizini duyurdular: Anlaşmaya varıldı, görüşmeler İstanbul'da devam edecek!

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Geçen sezon Fenerbahçe'nin başında görev yapan ve kulüp tarihine geçen rekorlar kırmasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran teknik direktör İsmail Kartal, bu sezon başında Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle birlikte sarı - lacivertlilerden ayrılmıştı.

Bir süredir takım çalıştırmayan ve adı Suudi Arabistan kulüpleriyle anılan tecrübeli teknik adamın kendisine gelen teklifleri reddettiği iddia edilmişti.

Deneyimli çalıştırıcı için bu kez İran basınından çok ciddi bir haber ortaya atıldı.

PERSEPOLIS İLE ANLAŞMAYA VARDI

Shiralizadeh'in haberine göre; İsmail Kartal, İran'ın Persepolis takımı ile anlaşma sağladı. Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için kısa süre içinde Türkiye'ye geleceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'deki son döneminde takımın başında 58 maça çıkan 63 yaşındaki Kartal, 44 galibiyet - 7 beraberlik - 7 mağlubiyet alarak 2.40 puan ortalaması yakalamıştı.

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FENERBAHÇE DUYGUSAL ŞEKİLDE VEDA ETMİŞTİ

Fenerbahçe, rekorlarla dolu geçirdiği ancak kupasız kapattığı sezonun ardından İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıklamış ve göreve Jose Mourinho'nun getirildiğini açıklamıştı.

Kartal için veda videosu paylaşan sarı - lacivertli kulübün teşekkür açıklamasında da duygusal ifadeler kullanılmıştı:

"Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, Değerlerine, Aidiyetine, Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın… Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…"