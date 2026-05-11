İsmail Kartal sürprizi! Tercih belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında dün akşam Konyaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte ligi şampiyon Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlamayı garantiledi.

GÖZLER SEÇİME ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'de gözler şimdi Olağanüstü Genel Kurul'a çevrildi. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım, haziran ayının ilk haftasındaki kongre için adaylığını açıkladı.

İŞTE HAKAN SAFİ'NİN PLANI

Başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktörle alakalı stratejisi de belli oldu... Safi'nin ilk düşüncesi, üst düzey bir yabancı teknik direktör.

YERLİ OLURSA İSMAİL KARTAL!

Ancak önümüzdeki süreçte yerli hoca ihtimalinin artması durumunda bu isim İsmail Kartal olacak. Safi'nin, tecrübeli teknik adamı aklının bir köşesinde tuttuğu gelen bilgiler arasında. Kartal, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe ile 99 puan toplamasına rağmen sezonu 2. sırada tamamlamıştı.