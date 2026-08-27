İsmail Kartal: 'Rahattık, korkmadık, cesurca oynadık!'

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı.

Mücadelenin ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, değerlendirmeler yaptı.

İşte Kartal'ın sözleri:

"ANLAMAK İSTEYENLER ANLADI"

"İlk maçta bunların yani daha sonuçla ayrılabilirdik. Kendi taraftarımızın önünde, kendi evimizde.. Bu maçların iki ayaklı olduğunu söyledim. O maça daha fresh çıksak, daha farklı olabilirdi. Anlamak isteyenler anladı, anlamak istemeyenler bizi linçledi. Önemli değil. Biz çok çalışıyoruz. Bu takımla Şampiyonlar Ligi'ne girebileceğimizi biliyorduk."

"KORKMADIK, CESURCA OYNADIK"

“Çok rahattık. Korkmadan, cesurca oynadık. İkinci devre başında 3-4 net daha vardı. Bir penaltı vardı, verse maç kopacak. Uzun yıllar sonra burada kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne kalmak gurur verici. ”

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"ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Fenerbahçe camiası ve Türk futbolu için çok önemliydi. Ekonomi ve ligde şampiyonluk yarışında bize motivasyon sağlayacak."

"FUTBOLCULAR İNANIYOR"

"Gece ve gündüz, Fenerbahçe'ye nasıl daha iyi futbol oynatırım diye düşünüyorum. Çalışmadığımız anlarda arkadaşlarımı yurt dışına göndererek hep kendimizi resetledik, kendimizi yeniledik. Futbolcular bize inanıyor ve güveniyor. Bunu hep birlikte başardık."

"BİZE BÜYÜK SAYGI DUYUYORLAR"

"Oyuncular idmanda yenilikleri görüyor, dünya futbolundan geri olmadığımızı... Bu işe ekip olarak hazır olduğumuzu görüyorlar. Futbolcularla aramızda hiçbir sorun yok ve bize çok büyük saygı duyuyorlar. Ne diyeyim yani... Oyuncularımı kutluyorum."