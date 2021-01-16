İsmail Kartal: Oynamaya ve üretmeye çalışan bizdik, beklemediğimiz bir sonuç oldu

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, iyi başladıkları maçın ilk bölümünde net bir pozisyon bulduklarını dile getirdi.

Başından sonuna kadar maça hakim tarafın kendileri olduğunu savunan Kartal, şöyle konuştu:



"Oynamaya ve üretmeye çalışan bizdik. Direkten dönen toplarımız oldu. İki tane kontradan yediğimiz golle geriye düştük. Sonunda bir gol attık, bir gol daha attık. Hep zorladık, istedik. Çok net pozisyonlar olmasa da birkaç tane pozisyona girebildik ama bunları da değerlendiremedik. Bugün beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oynamaya çalışan bir Konyaspor vardı. Oyun çok durdu, çok yavaşlatıldı. Rakip takımın öne geçtikten sonra oyunu yavaşlatması bizim de biraz tempomuzu düşürdü."

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ OLDU"

Kartal, maçta Marin Anicic'in tekrar aynı yerinden sakatlanmasının kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "Zaten iki tane stoperimiz vardı. 5-6 ay sonra aramıza döndü. Sonuçta elimizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ömer Ali Şahiner'i sol bek oynatıyoruz. Daha sonra orta sahadan Jevtovic'i stopere çekiyoruz. Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugünkü mağlubiyetten dolayı üzgünüz. Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Önümüze bakıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi mücadele vererek yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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