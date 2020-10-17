İsmail Kartal: "Kazanamasanız da bu ligde kaybetmeyeceksiniz"

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak 1 puanla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Milli maçtan dönen oyuncuların son anda aralarına katıldığını ve yorgunluklarının olduğunu ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Zaten ilk 45 dakika sonunda Shengelia ile Milesovic’i oyundan çıkardık. Beklemediğimiz bir anda duran toptan gol yedik. Maalesef maç başından sonuna kadar oyun çok fazla durdu. Bu da bizim oyun tempomuzu düşürdü. İşin açıkçasını söylemek gerekiyorsa sonuçta beklenmedik golden sonra yaptığımız hamlelerle golü bulduk. Birkaç gol pozisyonu daha bulduk. Sonuç olarak bugün kazanmak için çıkmıştık ancak kazanamadık. Kazanamasanız da bu ligde kaybetmeyeceksiniz. Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."



Hamza Hamzaoğlu: "Konyaspor maça bizden daha üstün başladı"



Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise bugün Konya'da iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Çok kontrollü ve ne yaptığını bilen bir Konyaspor'a karşı mücadele ettiklerini aktaran Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Konyaspor maça bizden daha üstün bir şekilde başladı. İlk yarıda tabii bizim de birkaç net pozisyonumuz vardı. Golü bulabilirdik. Fakat olmadı. İkinci yarıda golü bulduk ancak skoru korumaya çalışırken korner atışından dalgınlık sonucu maç 1-1 sonuçlandı. Bugün belki iki takımda çok iyi oynamadı. Ama sahada iyi bir mücadele vardı. Kazanmayı isteyen iki takım vardı. 1'er puanla yetinmek zorunda kaldık. Konyaspor'u tebrik ediyorum. Oyuncularımı da gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum."