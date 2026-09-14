İsmail Kartal, istifa kararının perde arkasını anlattı!

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'nın konuğu olacak Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, istifa kararından dönmesinin ardından çıkacağı ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"BU CAMİANIN EVLADIYIM"

"Roma maçının ardından yaşananlara dair sizin söylemek istedikleriniz neler? Oyuncuların geri dönüşleri nasıl oldu?"

"Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum.

Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz."

Haberin Devamı

"OYUNCULARIMA ÇOK GÜVENİYORUM"

Gaziantep FK müsabakası hakkında da konuşan Kartal, "Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kim oynarsa oynasın, her oyuncumuz bizim için değerli. Bu akşam da sahaya çıkacak oyuncularıma çok güveniyorum. Gayet iyi çalıştık. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.