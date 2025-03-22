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İsmail Kartal, İran'da ayın teknik direktörü seçildi!

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#İsmail Kartal#İran#Persepolis
İsmail Kartal, İranda ayın teknik direktörü seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 22:27

Persepolis'te 9 maçtır görev yapan Türk teknik adam, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

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İran Ligi ekiplerinden Persepolis takımını çalıştıran İsmail Kartal'a ödüle layık görüldü.

İsmail Kartal, İran Ligi'nde ayın teknik direktörü seçildi.

İsmail Kartal, İran ekibi ile çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan topladı ve maç başına da 1.67 puan ortalaması yakaladı. Persepolis, İran Ligi'nde topladığı 47 puanla lider Traktör'ün 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

İsmail Kartal'ın ekibi, 29 Mart Cumartesi günü saat 18:45'te Shams Azar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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#İsmail Kartal#İran#Persepolis

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