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İsmail Kartal: 'İlk devre bize yakışmayan bir oyun oynadık'

Güncelleme Tarihi:

#Derbi#Fenerbahçe#İsmail Kartal
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2026 00:37

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

İlk devre bize yakışmayan bir oyun oynadık. İkinci devre toparladık ve golü bulduk. İstemediğimiz bir mağlubiyetle maçı bitirdik. Nedenlerini kendi içimizde değerlendireceğiz. Bu maçı kapatıp önümüze bakmak istiyoruz.

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OYUNA ORTAK OLMAYA ÇALIŞTIK

Maalesef biz ilk yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Bize yakışmayan bir oyun oynadık. İkinci yarı daha iyi mücadeleyle oyuna ortak olmaya çalıştık.

BU KADARINI BAŞARABİLDİK

Bu akşam bu kadarını başarabildik. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Önümüze bakıyoruz.

DERBİ KAZANMADAN ŞAMPİYON OLUNABİLİYOR

Şu anda sezonun bitmesine çok maç var. Bu derbilerin ikinci yarıda da oynaması gereken maçlar var. Derbi kazanmadan şampiyon olunabiliyor bu sene de biz olabiliriz.

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#Derbi#Fenerbahçe#İsmail Kartal

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