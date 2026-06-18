İsmail Kartal ile birlikte Dirkt Kuyt da Fenerbahçe’ye döndü!

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Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi merak ediliyordu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü belli oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada yeni sezonda takımın başında teknik direktör İsmail Kartal'ın yer alacağı duyuruldu.

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Teknik ekipte ise İsmail Kartal'ın yardımcılığına eski futbolcu Dirk Kuyt'ın getirildiği duyuruldu.

Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlularından Cihan Kamer, FBTV'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe camiasına hizmet etmiş Dirk Kuyt'ı müjdelemek istiyorum. Kendisiyle dün görüştük ve anlaştık. Hocamızın birinci yardımcısı olacak. Çok heyecanlı olduğunu söyledi. Hatta şunu söyledi; 'Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum.' dedi. Birçok oyuncu ile görüşme yapacağız. Santrfor olsun, birçok bölge hakkında güzel haberler alacak taraftarlarımız. İnşallah bu senenin şampiyonu Fenerbahçe olacak."

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KARİYERİ

Futbola Quick Boys altyapısında başlayan Dirk Kuyt, 1998 yılında transfer olduğu Utrecht'te kendisini gösterip 2003 yılında 1 milyon euro bonservis bedeli ile Feyenoord'a transfer oldu.

Feyenoord'da da başarılı bir performans yakalayan Kuyt, 2004/2005 sezonunda gol kralı olup 2006'da Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi.

2006 yazında 18 milyon euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olan Kuyt, İngiliz devinde Community Shield ve Lig Kupası kazandı. Liverpool'da 285 maça çıkan Kuyt, 71 gol atıp 41 asist yaptı.

2012/13 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Kuyt, mücadele gücü ve attıpğı kritik gollerle taraftarın sevgisini kazandı. 2013/14 şampiyonluğunun mimarlarından olan Hollandalı yıldız, 2015 yazında ayrıldığı Sarı-lacivertli formayla çıktığı 130 maçta 37 gol atıp 28 asist yaptı.

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra eski takımı Feyenoord'a geri dönen Kuyt, ilk döneminde kazanamadığı şampiyonluğu 2016/17 sezonunda yaşadı. 2015/16 sezonunda da Hollanda Kupası'nın kazanan takımın parçasıydı.

Dirk Kuyt, iki Feyenoord döneminde toplam 195 maça çıktı, 118 gol atıp 57 asist yaptı.

2016/17 sezonunun sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Kuyt, Nisan 2018'de futbola başladığı takım Quick Boys ile futbolculuğa geri döndü. 2 ay ilk takımında oynadıktan sonra aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.