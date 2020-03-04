İsmail Kartal: "Fenerbahçe'yi bedava çalıştırırım"
Çaykur Rizespor'da görevinden istifa eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı lacivertli yönetime mesaj gönderdi.
Çaykur Rizespor'da görevinden istifa eden Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, yönetime mesaj gönderdi.
Tecrübeli çalıştırıcının, "Görev verilmesi halinde F.Bahçe'yi sezon sonuna kadar ücretsiz çalıştırmaya hazırım. Gerekirse yeni hocanın yanında antrenörlük yapar, gelecek sezona takımın hazırlanmasında yardımcı olurum" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe'de yönetimin ise Alman ekolünü düşündüğü ifade ediliyor.
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