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İsmail Kartal Fenerbahçe'den iki isme talip oldu!

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#İsmail Kartal#Fenerbahçe#Persepolis
İsmail Kartal Fenerbahçeden iki isme talip oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 11:10

Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, Serdar Dursun'un transferinin ardından Türkiye'den yeni futbolcuları takıma kazandırmayı planlıyor. Bu doğrultuda deneyimli hocanın Fenerbahçe'den 2 futbolcuyu Persepolis'e transfer etmek istediği iddia edildi.

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Ocak ayı sonunda İran ekibi Persepolis'e imza atan teknik direktör İsmail Kartal, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

ROTASINI FENERBAHÇE'YE ÇEVİRDİ

Ntv Spor'da yer alan habere göre İran basınından Tasnim, İsmail Kartal'ın yeni sezonda tanıdığı futbolcularla çalışmak istediğini bu nedenle deneyimli hocanın rotasını Fenerbahçe'ye çevirdiğini belirtti.

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MERT HAKAN VE OSAYI SAMUEL İDDİASI

Haberde İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş ile Osayi-Samuel'i listesine aldığı iddia edildi.

Deneyimli çalıştırıcının ayrıca Kongolu forvet Thievy Bifouma'yı da takip ettiği aktarıldı.

Persepolis'in başında 13 maça çıkan İsmail Kartal, 1.46'lık puan ortalaması tutturdu.

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#İsmail Kartal#Fenerbahçe#Persepolis

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