İsmail Kartal Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor! Alternatif Serdar Dursun

Ömer Aykut Özaşkın - Spor Arena Dış Haberler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 13:44
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de unutulmaz bir sezon yaşayan İsmail Kartal, yarım sezonluk dinlenme sonrası İran'ın Persepolis takımının başına geçmişti. İsmail Kartal, Persepolis'e imza atmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Türkiye'den İran'a götürmek istediğim oyuncular var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç tane oyuncu var. Transferin bitimine çok kısa süre kaldı." ifadelerini kullanmıştı. İsmail Kartal'ın Türkiye'den istediği 2 isim ortaya çıktı. İsmail Kartal, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Serdar Dursun ve bu sezon sarı lacivertlilere transfer olan Cenk Tosun'u Persepolis yönetiminden istedi. İşte transfer operasyonunun ayrıntıları...
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 99 puan alarak unutulmaz bir sezon yaşayan İsmail Kartal, kısa süre önce İran'ın Persepolis takımıyla anlaşmaya varmıştı.
TRANSFER PLANINI AÇIKLAMIŞTI
Tecrübeli teknik direktör, Persepolis'e imza atmadan önce basın mensuplarına yaptığı konuşmada, yeni takımına Türkiye'den götürmek istediği oyuncuların olduğunu ifade etmişti.
'TÜRKİYE'DEN GÖTÜRMEK İSTEDİĞİM OYUNCULAR VAR'
İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Türkiye'den İran'a götürmek istediğim oyuncular var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç tane oyuncu var. Transferin bitimine çok kısa süre kaldı. Takip ettiğim bildiğim oyuncular. Ayrıca çok sıkışık bir takvime sahip. 3-4 günde bir maç yapacağız. "Mustafa Denizli ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüm. Onlardan güzel referanslar aldım." demişti. O İSİMLER BELLİ OLDU
İsmail Kartal'ın, bu bağlamda Fenerbahçe'den Cenk Tosun
'u istediği ifade edildi. İran basını, Cenk Tosun ile beraber İsmail Kartal'ın eski öğrencisi Serdar Dursun
'u da kadrosuna katmak istediğini yazdı.