İsmail Kartal Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor! Alternatif Serdar Dursun

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Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 99 puan alarak unutulmaz bir sezon yaşayan İsmail Kartal, kısa süre önce İran'ın Persepolis takımıyla anlaşmaya varmıştı.

TRANSFER PLANINI AÇIKLAMIŞTI



Tecrübeli teknik direktör, Persepolis'e imza atmadan önce basın mensuplarına yaptığı konuşmada, yeni takımına Türkiye'den götürmek istediği oyuncuların olduğunu ifade etmişti.

'TÜRKİYE'DEN GÖTÜRMEK İSTEDİĞİM OYUNCULAR VAR'

İsmail Kartal yaptığı açıklamada, "Türkiye'den İran'a götürmek istediğim oyuncular var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Birkaç tane oyuncu var. Transferin bitimine çok kısa süre kaldı. Takip ettiğim bildiğim oyuncular. Ayrıca çok sıkışık bir takvime sahip. 3-4 günde bir maç yapacağız. "Mustafa Denizli ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüm. Onlardan güzel referanslar aldım." demişti.



