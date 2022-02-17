İsmail Kartal, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı için planını hazırladı! İki kilit isim...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Galatasaraya yeni sportif direktör Sessiz sedasız İstanbula geldi...Galatasaray'a yeni sportif direktör! Sessiz sedasız İstanbul'a geldi...#Galatasaray
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
O tahliyenin ayrıntılarıO tahliyenin ayrıntıları#Osman Çallı
Ekonomi için 4’lü paket yoldaEkonomi için 4’lü paket yolda#Ekonomi
Galatasarayda üst akıl erken seçim istedi Burak Elmas...Galatasaray'da 'üst akıl' erken seçim' istedi! Burak Elmas...#Galatasaray
Altın fiyatları bir anda yükseldiAltın fiyatları bir anda yükseldi!#Altın
Anketten siyaset değil ekonomi çıktıAnketten siyaset değil ekonomi çıktı#Ekonomi
Menderesin mucize kurtuluşuMenderes'in mucize kurtuluşu#Adnan Menderes
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Pelin Batunun isyanı Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum varPelin Batu'nun isyanı! "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var"#Pelin Batu
Hazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdıHazım Körmükçü ve sevgilisi Damla Cercişoğlu arasındaki kriz oyun bıraktırdı!#Hazım Körmükçü
Efsaneler bir aradaEfsaneler bir arada#Şener Şen
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İsmail Kartal, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı için planını hazırladı! İki kilit isim...

#Fenerbahçe#Fenerbahçe - Slavia Prag#İsmail Kartal
İsmail Kartal, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı için planını hazırladı İki kilit isim...

Fenerbahçe'de Giresunspor maçının yıldızı olan Valencia ve Mert Hakan, Slavia Prag karşısında da kilit rol oynayacak. Mert, orta sahada kapılan topları en kısa sürede hücum hattına aktaracak. Ekvadorlu yıldız ise ileri uçtaki patron olacak.

Haberin Devamı

Slavia Prag ile bugün oynanacak karşılaşma, Fenerbahçe ’nin sezonun kalan bölümündeki en kritik sınavlarından biri olacak. İsmail Kartal, bu zorlu maçta, rövanş için avantajlı skoru getirecek planı belirledi. Fanatik'in haberine göre tecrübeli teknik adam, rakibin özellikle mücadele gücüne dikkat çekti. Kartal ayrıca öğrencilerinden, Slavia’nın geriden oyun kurmasını engellemelerini istedi. Bunun için Valencia ve Mert Hakan’a özel rol verdi. Ekvadorlu yıldız, hücum hattının patronu olacak. Tecrübeli futbolcu, top rakipteyken stoperlere yapılacak baskıyı yönetecek. Valencia, takımı topu aldığında ise savunmadaki boşlukları belirleyip defansın arkasına sarkmaya çalışacak.

Kanatlara dikkat

Mert Hakan Yandaş ise orta sahanın dinamosu olacak. Başarılı oyuncu, aynı Giresunspor maçında olduğu gibi topa yapacağı baskıyla rakibi hataya zorlayacak. 27 yaşındaki futbolcu, kapılan topları da en kısa sürede rakip yarı alana taşımaya çalışacak. İsmail Kartal, Slavia Prag’ın kanatlardaki skorer isimlerine de dikkat çekti. Başarılı çalıştırıcı, Olayinka ve Schranz’ın kanattan yapacağı ceza sahası girişlerine dikkat edilmesini istedi. 60 yaşındaki teknik adam ayrıca şu anda Slavia Prag’ın en skorer ismi olan ofansif orta saha oyuncusu Lingr’e de yakın markaj uygulanması talimatı verdi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Fenerbahçe - Slavia Prag#İsmail Kartal

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme