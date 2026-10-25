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İsmail Kartal derbinin ilk 11'ini netleştiriyor: 3 mevkide kararsız!

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
İsmail Kartal derbinin ilk 11ini netleştiriyor: 3 mevkide kararsız
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2026 07:49

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de ilk 11 büyük oranda netleşirken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü 3 mevkide kararsızlık yaşıyor. İşte detaylar...

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Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe derbinin çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin teknik patronu İsmail Kartal, 11'ini belirlemeye çalışıyor fakat 3 mevkide kararsızlık yaşıyor.

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İleri uçta Muriç'le mi yoksa Lukaku'yla mı başlayacağını düşünen tecrübeli hoca, 10 numarada Slavia Prag mücadelesindeki gibi Greenwood'u görevlendirebilir. Bu durumda sağ kenarda Oğuz, solda Kerem Aktürkoğlu görev yapacak.

Diğer senaryoda İrfan Can Kahveci 10 numarada, Greenwood sağda, Oğuz solda olacak.

İsmail Kartal derbinin ilk 11ini netleştiriyor: 3 mevkide kararsız

 AKE'NİN YERİNE 2 ADAY VAR

Ake'nin sakatlığında sol stoper için de 2 aday var; Archie Brown ile Oppong... Archie, Skriniar ile birlikte oynarsa, Levent Mercan sol bekte forma giyecek.

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Oppong'un 11'de başladığı senaryoda ise sol bekte Archie görev alacak. Orta saha merkezinde KanteGuendouzi ikilisini oynatacak Kartal, sağ bekte Semedo'yu değerlendirecek.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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