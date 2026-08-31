İsmail Kartal: 'Daha fazla gol atabilirdik, çok mutluyum'

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Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Samsunspor iyi bir takım. Ligde aldığı puanları göz önünde bulundurursak ne yapmak istediğini bilen, organize ataklar geliştiren, deneyen bir takım. Sürekli kapanan, oyunu bozan bir takım değil. Maç kazanmak isteyen bir takım. Bunu tespit ettik. İlk devre çok pozisyon bulduk. Ceza sahası içinde çoğalamadık. Daha fazla gol atabilirdik. Oğuz'un müthiş driplingi sonrası golüyle takım rahatladı. Oyunu kontrol altına almaya çalıştık. 2-0 kazandık, çok mutluyum. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

DAHA FAZLA ATABİLİRDİK

Sezon başından beri çalışıyoruz, kanat oyunlarımızın, beklerimizin, 6-8-10 ve forvet bağlantılarına çalışıyoruz. İlk devre bunları yaptık. Yapınca gol geldi. Daha fazla gol atabilirdik. Samsunspor'a karşı bunları yapmak zor. İyi, organize, koşan, mücadele eden bir takım. 3 puan için çok mutluyum.

OPPONG YORUMU

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Oppong bizimle tek bir ter idmanına çıktı. Kendisini antrenmanlarda da göreceğiz. Antrenmanlara çıkmadı orada son dönemde, biraz antrenmansızdı. Göreceğiz, gelişmelere, maça, rakibe göre her ana Oppong oynayabilir.