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İsmail Kartal: 'Bir baskı vardı, bize moral oldu'

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
İsmail Kartal: Bir baskı vardı, bize moral oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 19:41

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Bu maçın sırrı... Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızla çok iyi iletişimdeyiz. Oyun olarak fiziksel, mental olarak gelişiyoruz her geçen gün. İpuçlarını vermiştim. Bugün bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk.

BİZE MORAL OLDU

Son 2 maçı kazanamamın verdiği bir baskı vardı. Bunu atmak için kazanmak istiyorduk iyi oyunla. Taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık, karşılığında iyi reaksiyon gösterdiler. Bu bize moral oldu. Milli araya moralli girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

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HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gol ilk dakikada da gelebilir. Attığımız gollerden sonra Lukaku, Mason, Oğuz'un kaçırdığı net fırsatlar var. Futbolcularımız elinden gelenin en iyisini fazlasıyla yaptılar.

BUGÜN GOL OLDU

Hep beraber hazırlandık. Bu futbolu, ligin sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek devam ederiz diye düşünüyorum. Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu, o oluyordu, bu oluyordu. Bugün gol oldu

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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