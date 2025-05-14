İsmail Kartal basın toplantısında açıkladı! Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

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İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, ligin son haftasında oynanacak olan Havadar karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında İsmail Kartal'a 'Fenerbahçe'ye gitmeniz mümkün mü?' sorusu yöneltildi.

Kartal ise gelen bu soruya "Persepolis ile bir yıl daha sözleşmem var. Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." dedi.

Ligin son haftasına girilirken 57 puanla 3. sırada olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, yarın kazanması durumunda ve Sepehan'ın puan kaybetmesi durumunda ligi ikinci basamakta tamamlayacak.