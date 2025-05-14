×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İsmail Kartal basın toplantısında açıkladı! Fenerbahçe'ye geri dönecek mi?

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Persepolis
İsmail Kartal basın toplantısında açıkladı Fenerbahçeye geri dönecek mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 19:46

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın toplantısında 'Fenerbahçe'ye gitmeniz mümkün mü?' sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

Haberin Devamı

İran Ligi takımlarından Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, ligin son haftasında oynanacak olan Havadar karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında İsmail Kartal'a 'Fenerbahçe'ye gitmeniz mümkün mü?' sorusu yöneltildi.

Kartal ise gelen bu soruya "Persepolis ile bir yıl daha sözleşmem var. Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz." dedi. 

Ligin son haftasına girilirken 57 puanla 3. sırada olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, yarın kazanması durumunda ve Sepehan'ın puan kaybetmesi durumunda ligi ikinci basamakta tamamlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Persepolis

BAKMADAN GEÇME!