İsmail Kartal Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Nasıl döndü?

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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ı istifadan vazgeçirme çabaları zor da olsa sonuç verdi. Başarılı teknik adam, önceki akşam Roma maçı sonrası basın toplantısında, “Bir daha dönmemek üzere görevimden ayrılıyorum” demişti. Kartal’ın konuşmasında oyunculara, personele, taraftara teşekkür edip başkan Aziz Yıldırım ve yöneticileri es geçmesi dikkat çekmişti.

EŞYALARINI TOPLAMIŞ

65 yaşındaki teknik adamdan dakikalar sonra Aziz Yıldırım kameraların karşısına geçmiş, “İsmail Kartal ile içeride konuştum. Onun devam edeceğini söylemesine gerek yok. ‘Devam edeceksin’ dedim, bitti. Ben onun büyüğüyüm. Ben görevde olduğum sürece İsmail Kartal buradan ayrılamaz” ifadelerini kullanmıştı.

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Başkanın bu sözleri sonrası istifanın geri döndüğü zannediliyordu. Ancak İsmail Kartal’ın maç sonrası tesislere gidip eşyalarını topladığı ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, dün saat 12.00’deki idmana gitmedi. Ayrıca telefonunu da kapattı.

BUGÜN İDMANA ÇIKACAK

Kartal’a ulaşamayan futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer ile sportif direktör Oğuz Çetin, soluğu İsmail Kartal’ın evinde aldı. Kartal’ın Cuma Namazı’ndan dönmesi beklendi.

Ardından yaklaşık 2.5 saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Ancak tüm çabalara rağmen deneyimli hoca, kararında geri adım atmadı. Kamer ve Çetin, kulüp binasına döndü, görüşmenin detayları yönetim kurulu ile paylaşıldı.

Ardından Aziz Yıldırım’ın devreye girip tecrübeli teknik adamı ikna ettiği öğrenildi. Akşam saatlerinde kulüpten açıklama geldi: “Teknik direktörümüz Sayın İsmail Kartal görevinin başındadır. Takımımız, yarın (bugün) saat 11.30’da teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştireceği antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecektir.”