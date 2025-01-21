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İsmail Kartal açıkladı: Son bir görüşme yapılacak!

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#İsmail Kartal#Persepolis#Fenerbahçe
İsmail Kartal açıkladı: Son bir görüşme yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 15:10

Son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'le görüştüğünü açıkladı.

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü, İran'ın köklü kulüplerinden Persepolis'le görüştüğünü açıkladı.

TRT Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 63 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Teklif var ama henüz bir anlaşma olmadı. Son bir görüşme daha yaptıktan sonra her şey belli olacak" ifadelerini kullandı.

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LİDERİN 3 PUAN GERİSİNDE!

İran Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Persepolis, sezonun ilk yarısını lider Traktör'ün 3 puan gerisinde 29 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Persepolis'te daha önce 2006-2007 ve 2011-2012 sezonlarında Mustafa Denizli görev yaptı.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Fenerbahçe, Süper Lig'de geçen sezon 99 puan toplamıştı.

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#İsmail Kartal#Persepolis#Fenerbahçe

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