İsmail Kartal: '5 oyuncuyla mağlup oluyorsak sorun vardır!'

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Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında deplasmanda konuk olduğu ve 1-0 öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Kartal'ın açıklamaları;

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET"

"Zorluk derecesi yüksek maçlarda verilen mücadele, oyun ortada. İlk gol kendi kendimize yaptığımız hatadan bir gol yedik. Tamam olabilir. Tekrar ikinci üçüncü gol için daha iyi futbol oynamamız gerekiyordu. Bu üretkenliği sağlayamadık. İkinci golü hazırlıksız yakalanınca yedik. Rakibin iştahı arttı, daha çok mücadele etmeye başladılar. Doğaldir, normaldir. Biz teknik heyet olarak kaybettik. Beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hepimizin ders çıkarması gerekiyor."

"BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUK, ÖZÜR DİLERİZ"

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"Ayağımızdaki topu rakibe verip gol yedik. İkinci golde stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü attı. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz."

"İKİ TANE PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

"İki tane lehimize verilmeyen penaltı var. Bunlara içeride çok iyi baktık, hakemler bunları görmedi. Bunlar hakkında yorum yapmayacağım."

"AYNI OYUNCULARLA NEREYE KADAR GİDEBİLİRSİNİZ?"

"Bütün oyuncularımıza güveniyoruz. İki gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2-3 günde bir maç oynayamazsınız. Biz de birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk. Eğer futbolda diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularınızı dinlendiremiyorsanız, o zaman aynı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz?"

"5 OYUNCUYLA MAĞLUP OLUYORSAK SORUN VARDIR"

"Fenerbahçe, 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyor. Lyon'u elersek Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Eğer 5 yeni oyuncuyu oynatmakla Fenerbahçe mağlup oluyorsa, o zaman bizde sorun var demektir. İlk yarı çok kötü değildik. Yaptığımız hatadan dolayı ilk golü yedik. İkinci yarıda doğru hamleler yaptık. Pozisyonlarımız arttı ama golü bulamadık. Kaybettik. Böyle olmasını istemezdik."