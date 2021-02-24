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HaberlerSpor Haberleri Basketbol Haberleriİsmail Karabilen'in ayak bileği kırıldı! Fenerbahçe'den Afyon'a kiralanmıştı...
GeriBasketbol İsmail Karabilen'in ayak bileği kırıldı! Fenerbahçe'den Afyon'a kiralanmıştı...
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Basketbol
AA
Haber Giriş: 24.02.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

İsmail Karabilen'in ayak bileği kırıldı! Fenerbahçe'den Afyon'a kiralanmıştı...

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İsmail Karabilen'in ayak bileği kırıldı! Fenerbahçe'den Afyon'a kiralanmıştı...
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Fenerbahçe Kulübü, bu sezon için ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a kiralanan 20 yaşındaki İsmail Karabilen'in takımının idmanında sakatlandığını ve oyuncunun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Sporcumuz, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde bir operasyon geçirecektir. Sporcumuz İsmail Karabilen'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak parkelere dönebilmesini temenni ediyoruz." denildi.

 

İsmail Karabilenin ayak bileği kırıldı Fenerbahçeden Afyona kiralanmıştı...

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