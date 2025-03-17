Ismail Jakobs, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Geleceği hakkında net açıklama!

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Galatasaray'da beklenen performansı sergilemeyen Senegalli futbolcu Ismail Jakobs, milli arayı fırsat bilerek Almanya'ya gitti.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Senegalli futbolcu, eski takımı Köln'ün Darmstadt ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti.

Maç önünde SkySport'a açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki savunma oyuncusu sarı-kırmızılı takımdaki geleceğine dair önemli ifadeler kullandı.

"GALATASARAY’DA ÇOK MUTLUYUM"

Kendisine sorulan "Köln'e geri dönecek misin?" sorusuna Jakobs, "Futbolda hiçbir ihtimali dışarıda bırakamazsınız ama Galatasaray'a daha yeni geldim. Galatasaray'da çok mutluyum ve burada çok fazla hedefim var. Galatasaray'daki misyonumu tamamladıktan sonra bu konuyu tekrar konuşabiliriz" yanıtını verdi.

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İKİ AYDIR FORMA GİYEMİYOR

Son olarak 25 Ocak'ta oynanan Konyaspor maçında forma giyen Ismail Jakobs, bu müsabakanın ardından adeta kayıplara karıştı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 2 aydır formasından uzak kalan Jakobs'un milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor.

JAKOBS'UN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'ın 8 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi ile Monaco'dan kiraladığı sol bek, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 16 maçta 1 asist üretti.