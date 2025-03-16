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Ismail Jakobs, eski takımının maçını izlemek için Almanya'ya gitti

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Köln
Ismail Jakobs, eski takımının maçını izlemek için Almanyaya gitti
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 14:51

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, eski takımı Köln'ün maçını izlemek için Almanya'ya gitti.

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Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Senegalli sol bek Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

Sarı-kırmızılı takımdaki son maçına 25 Ocak'ta Konyaspor'a karşı çıkan Jakobs, liglere verilen iki haftalık arayı fırsat bilerek eski takımı Köln'ün maçına gitti.

Karşılaşmayı tribünden takip eden Jakobs, maç öncesinde de Sky Sport'a mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

KÖLN'DEN PAYLAŞIM: "SENİ GÖRMEK GÜZEL İSO!"

Bundesliga 2 temsilcisi de Jakobs'un ziyaretini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurarak, "Seni görmek güzel, Iso! Galatasaray’ın bir sonraki maçına 2 hafta var ve o da bu zamanı en iyi şekilde değerlendiriyor!" ifadelerine yer verdi.

JAKOBS'UN GALATASARAY PERFORMANSI

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1 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Galatasaray'a transfer olan Jakobs, sarı-kırmızılı formayla bugüne dek 16 maça çıkarken 1 asist yaptı, 2 de sarı kart gördü.

25 yaşındaki Senegalli sol bekin milli ara sonrası yeniden sahalara dönmesi bekleniyor.

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#Galatasaray#Ismail Jakobs#Köln

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