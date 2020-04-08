İsmail Er: "Beşiktaş olmasaydı Dorukhan Toköz ismi olmazdı"

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili belirsizlik devam ederken kulüp muhabirimiz İsmail Er, son sözün Dorukhan Toköz’de olduğunu ifade etti.

İsmail Er’in yorumlarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Tek söz yetkisi Dorukhan'da ama maalesef futbolcular bel altı oynuyor. Beşiktaş Başkanı ve yöneticileri kiminle muhatap olacağını bilmiyor demek ki ismi anılan menajerlerin arkasında perde bir menajer var. Dorukhan'ın Necdet Ergezen isimli şahsın benimle ilgisi yok demesi lazım. Beşiktaş şu ana kadar Dorukhan gibi yüzlerde gence sahip çıkmıştır. Dorukhan sorunlar yaşayıp sakatlanmasına rağmen Beşiktaş'tan maaşını kuruş eksiksiz almıştır. Ama bu fedakarlıklara rağmen Beşiktaş'ı böyle ortaya atmak ve sosyal medyadan kulüp fotoğraflarını silmek etik değil, gerçekten üzücü bir olay. Dorukhan bir yerlere gelmişse Beşiktaş sayesinde gelmiştir Beşiktaş olmasaydı Dorukhan Toköz ismi olmazdı. Artık Dorukhan'ın çıkıp 'Beşiktaş bana sahip çıktı ve boş sözleşmeye imza atıyorum' demesi gerekiyor. Pazartesi günü Beşiktaşlı idareciler masaya oturup kulübün şartları doğrultusunda futbolculara teklifte bulunacak ve anlaşmaların olup olmayacağı netlik kazanacak eğer anlaşma sağlanamazsa yoluna genç oyuncularla devam edecekler.”

‘Mensah serbet kalırsa Beşiktaş alır’

Öte yandan Beşiktaş’ın Kayserisporlu Bernard Mensah’ı kadrosuna katacağını haberlerine açıklık getiren Er, 'Mensah'ı sadece Beşiktaş değil Türkiye'deki bütün takımlar istiyor ama kulüplerde yeterli para yok. Bu transfer Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın bir jest yapıp Mensah'ı serbest bırakmasıyla olur onun dışında şu an Mensah ile ilgili bir yaptırım yok.' İfadelerini kullandı.





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