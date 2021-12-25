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İsmail Çipe: "Çocukluğumu Galatasaray'a verdim"

#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#İsmail Çipe
İsmail Çipe: Çocukluğumu Galatasaraya verdim

Galatasaray'ın Antalyaspor'u yendiği maç sonrası İsmail Çipe ve Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

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Emeklerinin karşılığını sahada aldıklarını belirten İsmail Çipe, "Çocukluğumu Galatasaray'a verdim. Gittik, geldik. Allah'a şükürler olsun, emeklerimizin karşılığını sahada aldık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Taraftarlara da teşekkür ederim. İnşallah güzel günler gelecek." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'na övgüde bulunan Sofiane Feghouli ise "Kazandık ve çok mutlu oldum. Geçen maçlarda da iyi oynadık ama sonuç alamadık. Yeni bir takım, birlikte oynayarak uyum sağlıyoruz. Kaybettiğimizde de, kazandığımızda da birlikteyiz. Çok puan farkı var ama yukarıya çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Kerem Aktürkoğlu maşallah çok yetenekli bir oyuncu. Genç olarak geldi ve kendini geliştirdi. Galatasaray'da bir yer yaptı. Ona küçük kardeşim olarak tavsiyeler veriyorum, daha da iyi olacak" diye konuştu.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#İsmail Çipe

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