Islıklanan Fenerbahçeli yıldızdan taraftara itidal çağrısı

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Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de oyuncular Dusan Tadic, Levent Mercan ve Alexander Djiku açıklamalar yaptı.

"EN ÖNEMLİSİ 3 PUAN"

Mücadeleyi değerlendiren Levent Mercan, "Daha üstün bir oyun göstermek isterdik. Çok gol şansı yakaladık ama bizim için en önemlisi 3 puan. Her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Her gün çalışıyoruz zaten. Hoca şans verince bu forma için elimden geleni yapmaya çalışırım." diye konuştu.

"BİZLER TARAFTARIN DESTEĞİYLE VARIZ"

Taraftarın desteğine ihtiyaçlarını olduğunu kaydeden Alexander Djiku, "Taraftarlar gerçekten bizler açısından itici bir güç. Çok önemliler. Maç devam ederken bazı tepkiler oldu ama bizler onların desteğiyle varız. Onların desteği çok önemli. Sezon sonuna dek bizlere destek olmaları çok önemli." dedi.

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"OYUNCULAR ARASI ENERJİ İYİYDİ"

Maçı değerlendiren Tadic, "Biraz uzun bir araydı. Çok iyi idmanlar yaptık. Oyuncular arası enerji iyiydi. İyi antrenmanlar yaptık arada. En önemlisi galibiyetti." dedi.

TEPKİLER İÇİN AÇIKLAMA

Oyundan alınırken bir grup taraftarın kendisini ıslıklaması hakkında konuşan Dusan Tadic, "Bu çok önemli bir konu. Taraftarları anlamalıyız. 10 yıl boyunca şampiyon olamadık, çok hayal kırıklığı yaşadılar. Diğer yandan her oyuncuya destek vermeleri çok önemli çünkü destekleri güç veriyor. Zor anda oyuncuyu ıslıklarsan negatif enerji oluyor. Gol yedikten sonra tepki gelince aklımızı kaybediyoruz, çılgınca şeyler yapmamamız gerekiyor. Daha sakin olmalıyız, hem bizler hem taraftarlar. Birlikte olursak bir şeyler başarabiliriz. Bugüne kadar bizi çok iyi desteklediler. Bir şey diyemeyiz." ifadelerini kullandı.