Islam Slimani'den Fenerbahçe için şok sözler! "Aklımda sadece bir intikam vardı"

Spor Arena - Fenerbahçe'nin 2018-19 sezonunun başında büyük umutlarla kiralık olarak Leicester City'den kadrosuna kattığı Slimani, sarı lacivertli formayla ortaya koyduğu oyunla tam bir hayal kırıklığı olmuştu.

Şampiyonluk parolasıyla lige giriş yapan ancak Phillip Cocu yönetiminde beklentilerin çok uzağında kalan Fenerbahçe'de en çok eleştirilen futbolcularında başında Slimani geliyordu.

Kaçırdığı gollerle taraftara adeta saç baş yolduran Slimani, Sporting performansının çok gerisinde kalırken sarı lacivertli formayla ligde sadece tek gol atabilmişti.

"TEK HATAM TÜRKİYE'YE GİTMEKTİ"

BBC Sports'a konuşan Slimani, Fenerbahçe'ye transfer olmasının hata olduğunu belirtirken, "Fenerbahçe'ye gittim, iyi bir hamleydi. Bana güvenen bir teknik adam vardı (Cocu), beni oynattı. Fenerbahçe'de bir sabah, benim kiralık bir oyuncu olduğumu ve gelecek yıl takımda olmayacağım için idmanlara çıkamayacağımı söylediler. Ocak ayında teklifler vardı ancak ayrılmama izin vermediler. Bana ve Benzia'ya bu yapıldı. Benim için tek hata, Türkiye'ye gitmekti." diye konuştu.

"AKLIMDA SADECE BİR 'İNTİKAM' VARDI"

Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra Monaca'da geçirdiği günleri başarılı bir deneyim olarak aktaran Cezayirli golcü, "Monaco'ya gittim ve Türkiye'deki tecrübemden sonra aklımda sadece 'intikam' vardı. Benim için teknik açıdan, bir önceki acılarımdan kurtulma açısından başarılı bir deneyimdi." ifadelerini kullandı.

25 MAÇTA 5 GOL

Sarı lacivertli forma altında toplamda 25 maça çıkan Islam Slimani; Avrupa Ligi'nde 3, Süper Lig'de 1 ve Türkiye Kupası'nda 1 gol attı.

DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Kariyerinde Sporting, Newcastle United, Leicester City, Monaco gibi takımlarda forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, şu anda Fransa Ligue 1 takımlarında Olympique Lyon'da oynuyor.

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