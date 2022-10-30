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İskoçya'da St. Johnstone taraftarları 26. dakikada Eskişehirspor için pankart açtı

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#Eskişehirspor#St. Johnstone#Anadolu Kulüpleri
İskoçyada St. Johnstone taraftarları 26. dakikada Eskişehirspor için pankart açtı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 11:43

Eskişehirspor’un İskoçya’da bulunan kardeş takımı St. Johnstone’un taraftar grubu, lig maçında açtıkları pankartla tribünlerde uzun süre unutulmayacak bir görüntüye imza attı.

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Eskişehirspor'un, Avrupa kupalarında karşılaştığı ve kardeş takım ilan edilen St. Johnstone taraftarları son zamanlarda yaptıkları paylaşımlarla kırmızı-siyahlılar için destek istemişti.

St. Johnstone taraftarları, yaptıkları çağrıların yanında bu hafta oynanan lig maçında uzun süre konuşulacak bir pankart açtılar.

İskoçya Premiership’in 13'üncü haftasında oynanan Kilmarnock maçının 26. dakikasında, “Eskişehirspor’u Kurtarın” ve “Anadolu’nun Yıldızı Işıl Işıl Parlasın” pankartları tribünde yerini aldı.

St. Johnstone taraftarının gösterdiği fair-play örneği, Eskişehirspor taraftarı ve futbolseverlerden de tam not aldı.

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#Eskişehirspor#St. Johnstone#Anadolu Kulüpleri

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