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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2020 - 19:16,Son Güncelleme:/

İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak

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İskoçya'da liglerin iptal edilmesi oylanacak
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İskoçya'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (Championship), 3. Lig (League One) ve 4. Lig'in (League Two) iptal edilip edilmemesi oylanacak.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, liglerde yer alan 42 kulüp arasında sezonun iptaline ilişkin oylama yapılacağı duyuruldu.

Oylamada iptal kararı çıkması halinde, liglerin şu anki puan durumuyla tescil edileceği ve ilk sıradaki takımın şampiyon sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, 1. Lig (Premiership) için ayrı bir toplantı yapılacağı ve iptal kararı çıkması halinde aynı prosedürün uygulanacağı ifade edildi.

Premiership'te 80 puanla zirvede yer alan Celtic, ligin iptali halinde 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edilecek

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