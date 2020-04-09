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GeriFutbol İskoçya'da ligler corona virüsü sebebiyle 10 Haziran'a kadar ertelendi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 20:21,Son Güncelleme:

İskoçya'da ligler corona virüsü sebebiyle 10 Haziran'a kadar ertelendi

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İskoçya'da ligler corona virüsü sebebiyle 10 Haziran'a kadar ertelendi
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İskoçya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 10 Haziran'a kadar başlamayacağı bildirildi.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda, ülkedeki tüm futbol karşılaşmalarının 10 Haziran'a kadar ertelenmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu karar futbolcu, personel ve taraftarların sağlığını korumada kulüplere yardımcı olmak için alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İskoçya'da 1. Lig'in (Premiership) altında yer alan liglerde sezonun iptali için kulüpler arasında oylama yapılacağı açıklanmıştı.

İskoçyada ligler corona virüsü sebebiyle 10 Hazirana kadar ertelendi

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