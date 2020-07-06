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GeriFutbol İskoçya'da 2020-21 sezonu fikstürü çekildi! Hedef ligi 1 Ağustos'ta başlatmak...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.07.2020 - 11:38,Son Güncelleme:

İskoçya'da 2020-21 sezonu fikstürü çekildi! Hedef ligi 1 Ağustos'ta başlatmak...

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İskoçya'da 2020-21 sezonu fikstürü çekildi! Hedef ligi 1 Ağustos'ta başlatmak...
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin sonlandırıldığı İskoçya'da yeni sezonun ağustos ayında başlatılmasının planlandığı bildirildi.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, Premiership'te 2020-2021 sezonunun hükümetin onay vermesi halinde 1 Ağustos'ta başlayacağı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 salgını sebebiyle 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Celtic şampiyon ilan edilmişti.

 

İskoçyada 2020-21 sezonu fikstürü çekildi Hedef ligi 1 Ağustosta başlatmak...

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