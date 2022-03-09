Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İskoçya-Ukrayna maçı ertelendi! Rusya, CAS'a başvurdu...

#Dünya Kupası Elemeleri#Dünya Kupası#FIFA
İskoçya-Ukrayna maçı ertelendi Rusya, CASa başvurdu...

FIFA, Ukrayna Futbol Federasyonu’nun 24 Mart’ta İskoçya ile oynanacak Dünya Kupası play-off eleme karşılaşmasının erteleme talebini kabul etti.

Haberin Devamı

Dünya Kupası Elemeleri Play-Off turunda İskoçya ile Ukrayna 24 Mart’ta karşı karşıya gelecekti.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrasında Ukrayna Futbol Federasyonu, FIFA’dan karşılaşmanın ertelenmesini talep etti. FIFA da Ukrayna’dan gelen bu talebe olumlu yanıt verdi.

Alınan karara göre 24 Mart’ta oynanması gereken karşılaşma haziran ayına ertelendi.

RUSYA, CAS'A BAŞVURDU

Öte yandan Rusya da play-off turunda Polonya ile karşı karşıya gelecekti. Ancak FIFA, Rusya’yı organizasyondan men ederek Polonya’yı hükmen galip ilan etti.

Rusya Futbol Federasyonu da men kararıyla ilgili Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvuruda bulunacak.

Ayrıca Polonya, Dünya Kupası’na katılabilmek için İsveç - Çekya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Kupası Elemeleri#Dünya Kupası#FIFA

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Ona Zelenskinin en güçlü silahı diyorlar Ukrayna First Ladysi bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın

Ona 'Zelenski'nin en güçlü silahı' diyorlar! Ukrayna First Lady'si bu kez bir mektup yazdı: Gökyüzünü kapatın!

#Olena Zelenska
Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor Belediye Başkanı Putinin adamıydı ama...

Rusya yanlısı Odessa şehri Rus işgaline hazırlanıyor! Belediye Başkanı Putin'in adamıydı ama...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Ukraynada işgal uzadı, gözler ona çevrildi Hedefteki adam Sergey Şoygu...

Ukrayna'da işgal uzadı, gözler ona çevrildi! Hedefteki adam Sergey Şoygu...

#Rusya Ukrayna Savaşı