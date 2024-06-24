İskoçya - Macaristan maçında Barnabas Varga'nın sakatlığı korkuttu!

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İskoçya ile karşılaşan Macaristan'da 69. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza alanında kaleci Gunn ile çarpışan Varga, yerde kaldı. Hareketsiz şekilde yerde yattığı görüen Varga için sağlık görevlileri hemen oyun alanına girdi. İki takım futbolcuları da büyük üzüntüyle hemen Varga'nın etrafında toplandı.

Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü.

Saha içindeki ilk müdahale sonrası bilinci açılan ve nefes aldığı görülen Varga, sedyeyle kenara alındı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Macaristan'da alkışlar eşliğinde kenara alınan Varga'nın yerine Martin Adam oyuna dahil oldu.

"BİLİNCİ AÇIK, SAĞLIK DURUMU İYİ"

Hastaneden gelen ilk haberlere göre 29 yaşındaki Macar forvetin bilinci açık, sağlık durumu iyi.

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