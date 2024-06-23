×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriEuro 2024 Haberleri

İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı canlı yayın bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#İskoçya - Macaristan Maçı#İskoçya - Macaristan Maçı Ne Zaman#İskoçya - Macaristan Maçı Saat Kaçta
İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 10:41

Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 heyecanı bugün A Grubu eleme maçlarıyla devam ediyor. İlk 2 maçta puan alamayan Macaristan, Almanya yenilgisini İsviçre beraberliğiyle telafi eden İskoçya ile kozlarını Stuttgart'ta paylaşacak. Peki, İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı canlı yayın bilgisi

Haberin Devamı

A Grubu'nda iki maç sonunda puanı bulunmayan Macaristan, İskoçya karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. İki takım tarihinde ilk kez resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. Stuttgart Arena'da oynanacak maçı Arjantin Futbol Federasyonundan hakem Facundo Tello yönetecek. Peki, İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? İskoçya Macaristan maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İskoçya Macaristan maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA

Almanya'ya farklı kaybeden İskoçya, telafisini İsviçre ile 1-1 berabere kalarak yaptı.

Ryan Porteous (kırmızı kart - cezalı) ve Kieran Tierney (sakat), Macaristan karşısında kadroda olmayacak.

Haberin Devamı

TD Steve Clarke'ın savunma üçlüsünü "Jack Hendry, Grant Hanley & Scott McKenna" şeklinde oluşturması bekleniyor.

Billy Gilmour'ın ilk 11'e dönmesiyle Scott McTominay daha rahat hücum edebilmişti. Orta alanda bir değişiklik olmayacaktır.

MACARİSTAN

Macaristan ise kadro kalitesine bakıldığında ilk 2 maçlar sonunda hayal kırıklığı yaratan takımlardan oldu.

Hem İsviçre hem de Almanya'ya kaybettiler; 2 maçta da puan alamadılar.

İskoçya karşısına "mutlak galibiyet" parolası ile çıkacaklar. Beraberlik hâlinde EURO 2024 umutları sönmüş olacak.

İlk 2 maç süre alamayan İngiltere doğumlu Callum Styles'ın sakatlığını atlattığı ve oynayabilecek duruma geldiği bilgisi paylaşıldı.

Eksik yok fakat hem Szoboszlai (maestro) hem de Varga (golcü) kart ceza sınırında.

Gözden Kaçmasınİsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda EURO 2024 İsviçre Almanya maçı canlı yayın bilgisiİsviçre - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 İsviçre Almanya maçı canlı yayın bilgisiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İskoçya - Macaristan Maçı#İskoçya - Macaristan Maçı Ne Zaman#İskoçya - Macaristan Maçı Saat Kaçta

BAKMADAN GEÇME!