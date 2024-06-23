İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 İskoçya Macaristan maçı canlı yayın bilgisi

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A Grubu'nda iki maç sonunda puanı bulunmayan Macaristan, İskoçya karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. İki takım tarihinde ilk kez resmi müsabakada karşı karşıya gelecek. Stuttgart Arena'da oynanacak maçı Arjantin Futbol Federasyonundan hakem Facundo Tello yönetecek. Peki, İskoçya - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? İskoçya Macaristan maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

İSKOÇYA - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

İskoçya Macaristan maçı 23 Haziran Pazar günü saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSKOÇYA

Almanya'ya farklı kaybeden İskoçya, telafisini İsviçre ile 1-1 berabere kalarak yaptı.

Ryan Porteous (kırmızı kart - cezalı) ve Kieran Tierney (sakat), Macaristan karşısında kadroda olmayacak.

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TD Steve Clarke'ın savunma üçlüsünü "Jack Hendry, Grant Hanley & Scott McKenna" şeklinde oluşturması bekleniyor.

Billy Gilmour'ın ilk 11'e dönmesiyle Scott McTominay daha rahat hücum edebilmişti. Orta alanda bir değişiklik olmayacaktır.

MACARİSTAN

Macaristan ise kadro kalitesine bakıldığında ilk 2 maçlar sonunda hayal kırıklığı yaratan takımlardan oldu.

Hem İsviçre hem de Almanya'ya kaybettiler; 2 maçta da puan alamadılar.

İskoçya karşısına "mutlak galibiyet" parolası ile çıkacaklar. Beraberlik hâlinde EURO 2024 umutları sönmüş olacak.

İlk 2 maç süre alamayan İngiltere doğumlu Callum Styles'ın sakatlığını atlattığı ve oynayabilecek duruma geldiği bilgisi paylaşıldı.

Eksik yok fakat hem Szoboszlai (maestro) hem de Varga (golcü) kart ceza sınırında.