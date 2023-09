İskoçya Lig Kupası'nda Rangers - Livingston maçına Rıdvan Yılmaz damgası! İnanılmaz golle siftah yaptı

İskoçya Lig Kupası Çeyrek Final maçında Rangers ile Livingston karşı karşıya geldi. Sahadan 4-0 galibiyetle ayrılan Rangers, adını yarı finale yazdıran taraf olmayı başardı.

Rangers'ın ilk golünü 10. dakikada Abdallah Dipo Sima atarken, 66. dakikada sahneye çıkan Rıdvan Yılmaz farkı ikiye çıkardı. Rangers'ın diğer gollerini 84. dakikada kendi kalesine Luiyi Ramon de Lucas Perez ve 90+2. dakikada Ryan James Jack kaydetti.

RANGERS KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜ

Topu kendi yarı sahasından alarak depara kalkan ve ceza sahası dışından şık bir gole imza atan Rıdvan Yılmaz, Rangers kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Livingston karşısında 73 dakika süre alan Rıdvan Yılmaz, yerini Borna Barisic'e bıraktı.

