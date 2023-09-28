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İskoçya Lig Kupası'nda Rangers - Livingston maçına Rıdvan Yılmaz damgası! İnanılmaz golle siftah yaptı

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#Rıdvan Yılmaz#Rangers#Gol
İskoçya Lig Kupasında Rangers - Livingston maçına Rıdvan Yılmaz damgası İnanılmaz golle siftah yaptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 11:03

İskoçya Lig Kupası çeyrek finalinde Rangers, Livingston'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, Livingston'a attığı jeneriklik golle siftah yaptı.

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İskoçya Lig Kupası Çeyrek Final maçında Rangers ile Livingston karşı karşıya geldi. Sahadan 4-0 galibiyetle ayrılan Rangers, adını yarı finale yazdıran taraf olmayı başardı.

Rangers'ın ilk golünü 10. dakikada Abdallah Dipo Sima atarken, 66. dakikada sahneye çıkan Rıdvan Yılmaz farkı ikiye çıkardı. Rangers'ın diğer gollerini 84. dakikada kendi kalesine Luiyi Ramon de Lucas Perez ve 90+2. dakikada Ryan James Jack kaydetti.

RANGERS KARİYERİNDEKİ İLK GOLÜ

Topu kendi yarı sahasından alarak depara kalkan ve ceza sahası dışından şık bir gole imza atan Rıdvan Yılmaz, Rangers kariyerindeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.

Livingston karşısında 73 dakika süre alan Rıdvan Yılmaz, yerini Borna Barisic'e bıraktı.

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#Rıdvan Yılmaz#Rangers#Gol

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