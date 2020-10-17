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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.10.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

İskoçya derbisinde gülen taraf Rangers

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İskoçya derbisinde gülen taraf Rangers
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İskoçya 1. Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, Celtic'i 2-0 yenen Rangers kazandı.

Şampiyonluk yarışının iki iddialı ekibi Rangers ile Celtic, ligin 11. haftasında karşılaştı.

Celtic Park Stadı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı Rangers, Connor Goldson'ın 9. ve 54. dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Rangers, 29 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Celtic ise 25 puanla ikinci sırada kaldı

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