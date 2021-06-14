Canlı Anlatım: İskoçya - Çekya maçı

İskoçya ile Çekya, EURO 2020 D Grubu'ndaki ilk maçlarında karşı karşıya geliyor.

İSKOÇYA 0 - 0 ÇEKYA

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

İskoçya: Marshall, Cooper, Hanley, Hendry, O'Donnell, Robertson, McTominay, McGinn, Christie, Armstrong, Dykes

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Kral, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick

Peki, galibiyet için tüm kozların sahada olacağı İskoçya Çekya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İSKOÇYA ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 D Grubu mücadelesinde İskoçya, Çekya ile karşılaşıyor. 14 Haziran Pazartesi günü saat 16.00'da oynanan mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı izleniyor.

İSKOÇYA'DA SON DURUM

Aday kadroya çağrılan 26 kişiden John Fleck, hazırlık sırasında Kovid-19 testi pozitif çıktığı için bir süre izolasyonda kaldı. Fiziksel olarak hazır olup olmadığı maç saati netleşecek. Liverpool forması giyen kaptan Andrew Robertson, Arsenal'de oynayan Kieran Tierney, Manchester United'de top koşturan Scott McTominay kadronun öne çıkan isimleri. Orta saha olmasına rağmen eleme maçlarında attığı gollerle dikkat çeken John McGinn de takımın önemli bir parçası. Hücum hattında yer alan Che Adams, İngiltere'den; Lyndon Dykes ise Avrustralya'dan devşirildi. Eleme maçlarında kurtardığı penaltılarla EURO 2020 kapısını açan kaleci David Marshall, teknik direktör Steve Clarke'ın en çok güvendiği isimlerden bir diğeri. 1996'dan sonra ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'na, 1998'den sonra da ilk kez bir majör turnuvaya katılıyorlar. 23 yıllık özlem sona eriyor.

ÇEKYA'DA SON DURUM

Yedek kaleci Jiri Pavlenka dışında aday kadroya çağrılan herkes hazır durumda. Takımın öne çıkan ismi Premier Lig'de West Ham forması giyen Tomas Soucek. Gole en yakın isim Patrik Schick, genç yetenek olarak gözlemcilerin dikkatini vereceği isim ise 2002'li Adam Hlozek. Vladimir Darida kaptanlığında, daha önce Trabzonspor ve Antalyaspor'da forma giyen Ondrej Celustka ile turnuvada sürpriz arayacaklar.

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